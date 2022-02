IFF divulga resultado do Vestibular 2022/1 via Enem

O Instituto Federal Fluminense (IFF) divulgou o resultado do Vestibular 2022/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) na tarde desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro. Os candidatos podem consultar o resultado no site do Vestibular do IFF.

Segundo o cronograma do IFF, os candidatos aprovados em primeira chamada devem realizar as matrículas virtuais no período de 21 a 25 de fevereiro, conforme as orientações do edital.

As reclassificações serão feitas nos dias 9, 17 e 28 de março para os campi de Bom Jesus, Cabo Frio e Macaé; e, para o Campos Centro, Campos Guarus e Itaperuna, serão nos dias 28 de março, 18 de abril e 2 de maio.

Sobre o Vestibular 2022/1

A seleção do Vestibular 2022/1 foi feita exclusivamente a partir do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, foram aceitas as notas de 2019 a 2021.

A oferta do IFF é de 499 vagas para o Vestibular 2022/1. Do total das vagas, o Instituto reserva 50% das vagas para estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas, com percentual para pretos, pardos e indígenas, para candidatos de baixa renda e para pessoas com deficiência (PcD), de acordo com a Lei de Cotas.

SiSU

Além das vagas ofertadas no Vestibular 2022/1, o IFF está ofertando também 445 vagas por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1. O período de inscrição do SiSU foi aberto na última terça-feira (15) e chega ao fim às 23h59 desta sexta-feira (18).

As vagas são para os seguintes campi: Campos Guarus, Campos Centro, Itaperuna, Bom Jesus, Macaé, e Cabo Frio.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFLA divulga edital do PAS com data das provas; confira aqui mais detalhes.