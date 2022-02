IFFar encerra hoje período de inscrição do Vestibular 2022/1 via Enem

O Instituto Federal Farroupilha (IFFar), do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, encerra neste domingo, dia 6 de fevereiro, o período de inscrição do Vestibular 2022/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), para ingresso no primeiro semestre letivo deste ano.

As inscrições do Vestibular 2022/1 via Enem são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente online, por meio do site do IFFar.

De acordo com o edital, o IFFar vai aceitar as notas de qualquer edição do Enem de 2009 a 2021. A classificação dos inscritos será feita exclusivamente a partir das notas do exame, portanto o Instituto não irá aplicar provas. No ato de inscrição, os candidatos devem indicar a edição cujo desempenho deseja usar na seleção.

Vagas e resultados

Ao todo, o IFFar está ofertando de 1.700 vagas neste processo seletivo. Do total, 60% das oportunidades estão reservadas para estudantes que fizeram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública. Há ainda a reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD).

Ainda segundo o edital, as oportunidades são para diversos cursos de graduação ministrados nos campi de Alegrete, Santa Rosa, Santo Ângelo, São Borja, São Vicente do Sul, Panambi, Júlio de Castilhos, Jaguari e Frederico Westphalen.

O IFFar ainda não definiu a data de divulgação do resultado do Vestibular 2022, pois aguarda a publicação dos resultados do Enem 2021.

As provas do Enem 2021 foram aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Inep, órgão responsável pelo exame, a divulgação dos resultados está prevista para o dia 11 de fevereiro.

Acesse o site do IFFar para mais informações.

