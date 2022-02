IFMG libera resultado preliminar do Vestibular 2022/1

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2022/1. Desse modo, os candidatos já podem conferir os seus desempenhos preliminares no site do Instituto.

De acordo com o cronograma do IFMG, os candidatos podem entrar com recurso contra o resultado preliminar até a próxima quinta-feira, dia 24 de fevereiro.

Após a análise dos recursos, o Instituto deve divulgar o resultado final da seleção na próxima sexta-feira (25), conforme a retificação publicada pelo IFMG. O período de matrícula será aberto logo em seguida, e os aprovados podem conferir as orientações e documentos necessários no edital do Vestibular 2022/1.

Como foi a seleção?

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o IFMG não aplicou provas presenciais neste processo seletivo. Desse modo, a classificação dos candidatos foi feita a partir das notas por eles obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). De acordo com o edital, foram aceitas as notas do Enem de 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021.

O IFMG realizou também a seleção por meio do Histórico Escolar do Ensino Médio e prova on-line de redação. Os candidatos que optaram pela seleção via histórico escolar fizeram uma prova de redação no dia 12 de dezembro. O resultado dessa seleção já está disponível no site da instituição.

Vagas

De acordo com o edital, a oferta do IFMG é de 1.125 vagas em cursos superiores gratuitos. Metade das vagas estão reservadas para estudantes que cursaram todos os anos do Ensino Médio em escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012).

Do total, 884 vagas são para a seleção via Enem, enquanto outras 241 vagas foram para a seleção via histórico escolar.

