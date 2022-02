IFNMG libera resultado preliminar do Vestibular 2022/1

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) divulgou o resultado preliminar do Vestibular 2022 na tarde desta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. Desse modo, os candidatos já podem consultar os seus desempenhos no site da Fundação CEFETMINAS.

O IFNMG liberou o resultado preliminar em duas listas, uma com os nomes dos aprovados em ampla concorrência e outra exclusiva para os candidatos do sistema de cotas. De acordo com o cronograma do Instituto, os interessados poderão entrar com recurso contra o resultado preliminar até as 17h do dia 27 de fevereiro, neste site.

A divulgação do resultado final, após a análise dos recursos, está prevista para o dia 3 de março. No mesmo dia o IFNMG deve publicar o edital específico, com as orientações para a matrícula dos convocados em 1ª chamada.

Como foi o Vestibular 2022?

A seleção do Vestibular 2022/1 do IFNMG foi feita exclusivamente por meio das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). De acordo com o edital, o Instituto aceitou as notas de 2010 a 2021.

O IFNMG está ofertando 644 vagas em cursos ministrados presencialmente nos campi de Almenara, Araçuaí, Arinos, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Do total das oportunidades, 50% estão reservadas para candidatos que fizeram todo o ensino médio em escolas da rede pública. Há percentual reservado para estudantes de baixa renda e para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, além de pessoas com deficiência, de acordo com a Lei de Cotas (Lei 12.711/2012).

Além disso, o IFNMG ainda reserva 5% do total das vagas para estudantes oriundos de Escolas Família Agrícola.

