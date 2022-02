IFRJ anuncia novo edital de Processo seletivo para Professor

Edital oferta 33 vagas de nível superior no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) anuncia a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 33 vagas de nível superior no cargo de Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.

Confira abaixo as oportunidades:

Arraial do Cabo:

Redes de Computadores; Administração de Redes: (1 vaga);

Belford Roxo:

Administração – Gestão de Negócios, Marketing, Logística: (1 vaga)

Duque de Caxias:

Matemática: (1 vaga)

Letras Português: (1 vaga)

Nilópolis:

Física: (1 vaga);

Desenho Técnico/Segurança do Trabalho: (1 vaga)

Microbiologia/Biologia Geral: (1 vaga)

Paracambi

Biologia: (1 vaga)

Engenharia Mecânica: (1 vaga)

Física: (1 vaga)

Química: (1 vaga)

Letras Português/Inglês: (1 vaga)

São João de Meriti:

Niterói:

Contabilidade: (1 vaga)

Ciência da Computação: (1 vaga)

Realengo:

Fisioterapia do Trabalho: (1 vaga)

Rio de Janeiro:

Biologia Botânica: (1 vaga)

Biologia Virologia Vegetal e Cultura de Tecidos Vegetais: (1 vaga)

Estatística: (1 vaga)

Farmácia: (1 vaga)

Gestão Ambiental: (1 vaga)

Engenheiro Paulo de Frontin:

Letras Português/Inglês: (1 vaga)

Letras Português: (1 vaga)

Matemática: (1 vaga)

Informática Programação: (2 vagas)

Pinheiral:

Botânica: (1 vaga)

Química: (1 vaga)

Zoologia: (1 vaga)

Física: (1 vaga)

Resende:

Segurança do Trabalho: (1 vaga)

Volta Redonda:

Os salários oferecidos variam entre R$ 3.310,85 a R$ 5.831,21 ao mês, mais beneficios, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre o período de 25 de fevereiro até o dia 12 de abril de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Selecon. O valor da inscrição está fixado em R$220,00, com possibilidade de solicitar a isenção entre o período de 25 de fevereiro de 2022 a 4 de março de 2022, conforme edital.

PROVAS

O concurso contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva;

Prova de desempenho didático;

Avaliação de títulos;

Avaliação médica adimensional.

As avaliações serão aplicadas no dia 15 de maio de 2022. A seleção é válida por 06 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL 06/2022