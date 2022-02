IFRR aplica provas do Vestibular 2022/1 neste domingo

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR) realiza na tarde deste domingo, dia 13 de fevereiro, a aplicação de provas do Vestibular 2022/1. A aplicação será das 14h às 18h, em Boa Vista.

De acordo com o cronograma do processo seletivo, os portões de acesso aos locais de prova serão fechados às 13h45. Os candidatos podem consultar os locais de prova por meio do Portal do Candidato.

Devido à pandemia da Covid-19, o uso de máscara que cubra nariz e boca será obrigatório durante todo o período de permanência nos locais de prova.

Conforme orientação do IFRR, os candidatos devem levar documento de identificação original com foto e caneta de tinta azul ou preta (fabricada em material transparente).

De acordo com o edital, as provas do processo seletivo para os cursos superiores serão compostas por uma redação e 56 questões objetivas de Português, Língua Estrangeira, Matemática, Física, Química, Biologia, História Geral, do Brasil e de Roraima e Geografia Geral, do Brasil e de Roraima.

Resultados

O IFRR deve liberar os gabaritos ainda neste domingo, após concluir a aplicação das provas, às 18h. Portanto, os candidatos poderão entrar com recurso nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro. Os resultados estão previstos para o dia 17 seguinte.

A classificação preliminar sem a nota da redação está prevista para o dia 18 de fevereiro. Os recursos serão recebidos nos dias 21 e 22 seguintes. O desempenho final, já com a nota da redação, será liberado no dia 24 de fevereiro.

Já o resultado final do Vestibular 2022/1 está previsto para o dia 8 de março.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unesp abre o prazo para reopção de curso do Vestibular 2022; saiba mais.