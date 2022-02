IFRS divulga resultado do Vestibular 2022/1 via notas do Enem

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) divulgou o resultado do Vestibular 2022/1 via notas do Enem. Desse modo, os candidatos já podem consultar a 1ª chamada e também a classificação geral no site do Instituto.

De acordo com o cronograma do IFRS, os candidatos aprovados devem enviar a documentação exigida para a matrícula até amanhã, dia 22 de fevereiro. Os convocados podem conferir as orientações e documentos necessários no edital do processo seletivo.

Os candidatos que se inscreveram para a concorrência das vagas reservadas de acordo com a Lei de Cotas devem passar por entrevistas com as comissões de heteroidentificações no período de 23 a 25 de fevereiro, conforme data agendada na convocação.

O IFRS usou apenas as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para a seleção dos inscritos. Conforme estabelecido no edital, foram aceitas as notas das edições que aconteceram entre 2016 e 2021. O resultado do Enem 2021 foi divulgado pelo Inep no dia 9 de fevereiro.

Vagas

Ainda conforme o edital, a oferta do IFRS é de 2.034 vagas para diversos cursos de graduação. Do total das vagas, 80% estão reservadas para alunos que cursaram todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública.

As oportunidades são para Alvorada, Bento Gonçalves, Canoas, Caxias do Sul, Erechim, Farroupilha, Feliz, Ibirubá, Osório, Porto Alegre, Restinga (Porto Alegre), Rio Grande, Rolante, Sertão, Vacaria, Veranópolis e Viamão.

O IFRS também está ofertando vagas para a seleção por sorteio e aplicação de provas. As 1ª e 2ª chamadas também já estão disponíveis no site do Instituto.

