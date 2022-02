IFTM prorroga período de inscrição do Vestibular 2022/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) prorrogou o período de inscrição do Vestibular 2022/1 até o dia 14 de fevereiro. Inicialmente, as inscrições chegariam ao fim na sexta-feira, dia 4 de fevereiro

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas por meio do site de Processo Seletivo do IFTM. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade. Para concorrer aos cursos de graduação, os candidatos devem pagar uma taxa de R$ 50.

A oferta total do IFTM é de 940 vagas em diversos cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas entre os cursos ministrados nos campi de Patrocínio, de Uberaba e Uberlândia.

O IFTM reserva 60% das vagas para candidatos que cursaram todo o ensino médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas e alunos de baixa renda, de acordo com a Lei de Cotas. Há ainda a reserva de 5% das oportunidades para pessoas com deficiência.

Seleção e resultado

Ainda de acordo com o edital, a seleção para os cursos de graduação será realizada a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Instituto irá aceitar os desempenhos das edições ocorridas de 2010 a 2021. Para participar, é pré-requisito não ter zerado nenhuma das provas do Enem.

Segundo o cronograma do Vestibular 2022/1, o IFTM deve liberar o resultado preliminar no dia 18 de fevereiro, a partir das 17h. Os interessados em contestar o resultado preliminar devem entrar com recurso em até 48h. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para o dia 22 de fevereiro.

Veja mais detalhes no edital retificado.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFSC registrou a abstenção geral de 24% no Vestibular 2022; saiba mais.