IGPS divulga errata sobre o PSS da Educação 2022

Decom PMP

O Instituto de gestão de Políticas Públicas Sociais IGPS), entidade responsável pela realização do Processo Seletivo Simplificado para o ano letivo 2022 da Secretaria Municipal de Educação (Semed) da Prefeitura de Penedo informa a seguinte errata em relação ao referido PSS:

ERRATA IGPS PSS SEMED 2022

ERRATA

O Presidente do IGPS- INSTITUTO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS, no uso de suas atribuições legais, torna público a errata do Processo Seletivo Simplificado, Edital nº 01 de 24 de Fevereiro de 2022 do Município de Penedo/Alagoas.

Onde se lê:

Item 24 da Função/Atividade

Motorista de Ônibus Escolar ( Zona Urbana )

Leia-se:

Item 24 da Função/Atividade

Monitor de Ônibus Escolar ( Zona Urbana )

Onde se lê:

Item 25 da Função/Atividade

Motorista de Ônibus Escolar ( Zona Rural )

Leia-se:

Item 25 da Função/Atividade

Monitor de Ônibus Escolar ( Zona Rural )

Onde se lê:

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGOS TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS /INSTRUTOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1º AO 9º ANO TÍTULO / DESCRIÇÃO Pontuação por título Pontuação máxima Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (emitida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) 5 pontos por ano 15 pontos Curso de Especialização na área específica 15 pontos 15 pontos Ensino Médio/Graduação Específica ou Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 10 pontos 10 pontos Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais. 5 pontos por curso 10 pontos Prova Prática 50 pontos 50 pontos TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 pontos

*A Prova Prática terá caráter classificatório e consistirá em uma avaliação perante a Banca Examinadora, com a finalidade de verificar os conhecimentos.

Leia-se:

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGOS TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS /INSTRUTOR DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) – PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E DE 1º AO 9º ANO TÍTULO / DESCRIÇÃO Pontuação por título Pontuação máxima Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (emitida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) 5 pontos por ano 20 pontos Curso de Especialização na área específica 20 pontos 20 pontos Ensino Médio/Graduação Específica ou Proficiência em LIBRAS (PROLIBRAS) 50 pontos 50 pontos Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais. 5 pontos por curso 10 pontos TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 pontos

Onde se lê:

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGO DE MONITOR DE SALA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL / MATERNAL (ATUAR EM ESCOLAS E CRECHES), BERÇÁRIO E CRIANÇAS DE 4 e 5 ANOS ATUAR EM CRECHES TÍTULO / DESCRIÇÃO Pontuação por título Pontuação máxima Ensino Médio Completo (Magistério ou Curso Normal) 50 pontos 50 Pontos Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais 5 pontos 20 Pontos Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (fornecida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) 5 ponto por ano 30 pontos TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 pontos

Leia-se:

RELAÇÃO DE TÍTULOS PARA CARGO De AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (ATUAR EM ESCOLAS E CRECHES), BERÇÁRIO E CRIANÇAS DE 4 e 5 ANOS ATUAR EM CRECHES TÍTULO / DESCRIÇÃO Pontuação por título Pontuação máxima Ensino Médio Completo (Magistério ou Curso Normal) 50 pontos 50 Pontos Cursos de capacitação ou aperfeiçoamento (mínimo de 30 horas). Expedido desde 2019 até os dias atuais 5 pontos 20 Pontos Tempo de Experiência na área de atuação, como contracheque, carteira de trabalho, ficha funcional ou declaração do candidato (fornecida pela instituição que trabalhou ou trabalha.) 5 ponto por ano 30 pontos TOTAL MÁXIMO DE PONTOS 100 pontos

No mais, foi acrescentada a TABELA, para computar a pontuação da Função/ Atividade que corresponde ao ITEM 05 de CUIDADOR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL.

Leia-se: