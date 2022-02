Ilana confessa a Rebeca paixão por Gabriela; veja resumo completo de ‘Um Lugar ao Sol’

A semana de 14 a 19 de fevereiro de “Um Lugar ao Sol” terá confissões, sessão de terapia frustrada e pedido de desculpas. Entre as confissões, finalmente Ilana confessa a Rebeca paixão por Gabriela! Quer saber tudo o que vai rolar na novela das 21h? Veja o resumo completo abaixo: Segunda-feira (14)

Felipe conta a Júlia que Rebeca resolveu assumir a relação do casal. Bela resolve sair da casa de Cecília, ao descobrir que a amiga já sabia do romance entre Rebeca e Felipe. Breno fica arrasado após discutir com Ilana sobre Maria. Noca conhece Aníbal. Túlio ameaça revelar a verdadeira identidade de Christian/Renato se o marido de Bárbara não compactuar com ele no desvio de dinheiro da Redentor.

Christian/Renato é forçado a ceder ao plano de Túlio. Noca não aceita o convite de Aníbal para jantar. Christian/Renato diz a Ana Virgínia que se sente acuado por Bárbara. Lara diz a Christian/Renato que precisa de um tempo para ficar sozinha. Bela não aceita o pedido de desculpas de Felipe. Lara pede apoio a Thaiane para manter o projeto do restaurante-escola de pé durante sua ausência. Christian/Renato pede a Lara para deixá-lo ir com ela para Buenos Aires. Christian/Renato pede desculpas a Ravi e avisa ao amigo que pedirá demissão da Redentor para ir embora com Lara para Buenos Aires.

Ravi conta a Noca que Thaiane está à procura da avó. Christian/Renato oferece sua parte do dinheiro desviado da Redentor para Túlio, e avisa que vai pedir demissão da empresa no regresso de Santiago. Gabriela conta a Ilana que terminou o namoro. Júlia e a colega de quarto são flagradas pelo segurança da clínica, no momento em que tentam resgatar um remédio escondido dentro de um vaso de planta.

Felipe desiste de ajudar Júlia, ao ficar sabendo por Ana Virgínia que a mãe foi flagrada arrombando a porta da secretaria da clínica. Nicole tenta conversar com Paco, mas o dublador não lhe dá ouvidos. Bárbara compra todo o estoque do livro de Janine na livraria. Bárbara diz a Paco que Nicole gosta do dublador. Christian/Renato avisa a Santiago que decidiu se separar de Bárbara e que gostaria de falar com o sogro sobre seu desligamento da Redentor. Ilana confessa a Rebeca que se apaixonou por Gabriela.

Christian/Renato avisa a Bárbara na sessão de terapia que o casamento deles acabou. Elenice observa Christian/Renato com suas malas ao lado de Lara. Elenice conta a Teodoro que a Redentor está apoiando o restaurante de Lara. Lara diz a Christian/Renato que tem receio de ele não se acostumar com a vida simples. Noca contrata Aníbal para fazer o letreiro do restaurante. Roney pede uma chance para Stephany. Noca estranha quando Elenice pergunta se o restaurante é do Grupo Redentor.