Ilê Aiyê anuncia baile à fantasia; veja detalhes do evento

No próximo dia 27, domingo, vamos relembrar a magia dos Ensaios de Verão, da Beleza Negra e do Carnaval do mais Belo dos Belos: vai rolar o Baile à Fantasia do Ilê Aiyê. Após um longo período sem ensaios abertos ao público por conta da pandemia ocasionada pela Covid-19, o Ilê Aiyê retoma com a proposta de um Ensaio à Fantasia a fim de relembrar os desfiles carnavalescos.

O evento será realizado no Largo Tieta – Pelourinho, a partir das 15h, e contará com Grupo Movimento e Muzenza como convidados, além da abertura com DJ Branco. Os ingressos já podem ser adquiridos nos sites www.bilheteriadigital.com.

Este projeto é uma realização do Bloco Afro Ilê Aiyê em parceria com o Grupo San Sebastian, e conta com apoio do Pro-Cultura.

Para cumprimento do art. 3º do Decreto nº 20.658 de 20/08/2021, do Governo do Estado da Bahia, o certificado de ciclo de vacinação completo será cobrado na entrada (duas doses ou dose única da vacina) com, no mínimo, 15 dias de antecedência. É obrigatória a apresentação da Carteira de Vacinação (versão impressa ou digital) e documento de identificação.

Baile à Fantasia do Ilê Aiyê

Ingressos: R$ 150,00 (inteira) e R$70,00 (promocional)

Quando: 27/02/2022 (domingo)

Horário: Abertura dos portões às 15h

Local: Largo da Tieta – Rua das Laranjeiras – Pelourinho, Salvador/BA.

Convidados: Grupo Movimento e Muzenza