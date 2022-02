Império Romano: 3 tópicos que serão cobrados na sua prova

Império Romano: 3 temas que serão cobrados na sua prova

O termo “Império Romano” é utilizado para definir um dos maiores e mais importantes impérios de toda a história.

Dessa maneira, não é de se surpreender que o assunto seja cobrado com tanta frequência por questões de história geral dentro das principais provas do país, como o ENEM e os vestibulares.

Assim, para que você possa se preparar de forma adequada, o artigo de hoje separou um resumo com 3 dos tantos tópicos sobre o Império Romano que podem ser cobrados na sua prova. Confira!

Império Romano: a divisão

A partir do século III d.C., o Império Romano entrou em uma crise econômica, política e social, a qual foi provocada por uma série de fatores.

Foi nesse contexto que, com o objetivo de otimizar a administração do Império, os territórios do vasto império foram divididos em duas partes.

A divisão aconteceu ano de 284 d.C. e deu origem ao Império Romano do Ocidente, que possuía a cidade de Roma como capital, e ao Império Romano do Oriente, que possuía a capital na cidade de Constantinopla.

Devemos nos lembrar de que o Império Romano do Oriente também seria denominado de “Império Bizantino”.

Império Romano: a queda do Império do Ocidente

No século V d.C., um dos impérios romanos conheceria o seu fim: trata-se do Império Romano do Ocidente, cuja queda aconteceu no ano de 476 d.C..

Dentre os principais motivos que provocaram a queda do Império, podemos destacar a expansão da religião cristã, a ausência de mão-de-obra escrava, a eclosão de numerosas revoltas em diversas partes do império, a má administração do vasto território romano, a divisão do poderoso império em duas partes distintas e as invasões de povos estrangeiros.

Império Romano: imperadores

Os imperadores romanos foram os responsáveis pela expansão do vasto império, bem como pela sua administração e controle. Assim, podemos dizer que eles representavam um papel central dentro da vida de Roma.

O primeiro imperador foi Otaviano Augusto, responsável por expandir o território da República, que havia vigorado como sistema político até aquele momento.

Ainda, outros imperadores se destacariam ao longo da história de Roma enquanto império. Dentre eles, podemos citar Nero, Vespasiano e Constantino.