Incêndio atinge fábrica próximo ao Distrito Industrial

Jonathan Lins/Agência Alagoas

Um princípio de incêndio atingiu uma fábrica metalúrgica na manhã desta quarta-feira (16), no bairro do Clima Bom, na periferia de Maceió. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 9h30, na rua Drº Crisóstomos de Farias.

Funcionários do estabalecimento informaram aos militares que as chamas iniciaram em um botijão de gás de cozinha. Os Bombeiros relataram ainda que quando chegaram à fábrica, os trabalhadores da fábrica já haviam debelado as chamas.