Incentivo ao esporte para crianças e adolescentes é levado para periferia e zona rural de Penedo

Programa inédito do governo Ronaldo Lopes mobiliza Secretaria Municipal de Esportes

Decom PMP

Um trabalho inédito em Penedo vai incentivar práticas esportivas entre crianças e adolescentes dos bairros de baixa renda e do meio rural do município.

Por meio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES), a gestão Crescendo Com Seu Povo lança o Penedo Mais Ativo, programa que atenderá inicialmente a Cohab e os bairros Santa Izabel, popular Cacimbinhas; Santa Cecília, mais conhecido como Matadouro; e Senhor do Bonfim, a comunidade remanescente quilombola Oiteiro.

Na zona rural, a Prefeitura de Penedo iniciará as atividades com crianças e adolescentes dos povoados Tabuleiro dos Negros e Palmeira Alta.

Em todas as localidades, o objetivo da Secretaria Municipal de Esportes será promover o resgate social de crianças e adolescentes por meio do esporte, inclusive as que estão fora da escola.

“A gente iniciou um trabalho que envolve lideranças comunitárias nesses polos descentralizados com objetivo de mostrar que o esporte também pode ser uma via de resgate, inclusive para a retomada dos estudos dessa garotada que abandonou a escola”, explica Juca Vasconcelos, Secretário Municipal de Esportes.

A descentralização do trabalho que será desenvolvido por professores de Educação Física irá utilizar espaços públicos recuperados pela Prefeitura de Penedo por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos na cidade e na zona rural.

Em outra frente de atuação do governo que trata a população de Penedo de forma igualitária e com muita inclusão social, mulheres e pessoas idosas participam de atividades recreativas regulares nas Academias de Saúde e nos serviços de assistência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH).