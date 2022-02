Índice de Atividade Econômica apresenta alta de 4,5% em 2021

O Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) é encarado como uma preliminar do Produto Interno Bruto (PIB), sendo uma forma de avaliar a evolução da atividade econômica no Brasil. De acordo com dados apresentados pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira (11), o IBC-Br teve uma alta de 0,33% em dezembro de 2021.

O Banco Central ainda informou que se comparado a dezembro de 2020, o indicador apresentou alta de 1,30%, levando em consideração os dados ajustados para o período. O BC ficou com 4,5% no acumulado do ano, com a taxa chegando a 139,73 pontos.

O Índice de Atividade Econômica ajuda o Banco Central a realizar tomadas de decisões sobre futuras taxas básicas de juros, que hoje está definida em 10,75% ao ano. São incorporadas informações sobre três setores da economia, sendo eles o comércio, a indústria e os serviços de agropecuária. O nível de atividade e o volume de impostos de cada setor são avaliados para formação de dados desse índice.

O Banco Central anunciou que no quarto trimestre do ano o IBC-Br fechou com oscilação positiva de 0,01%. Isso comparado com o período de julho e setembro do ano passado, considerando também dados dessazonalizados.

O governo havia projetado um aumento do PIB de 5,1% em 2021, o resultado de 4,5% então, está abaixo do esperado. Porém, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) ainda está revisando os dados do PIB brasileiro.

Índice de Atividade Econômica

O IBC-Br tem como finalidade medir a evolução da atividade econômica do país, o que contribui para a preparação de estratégias políticas monetárias. Ele é um índice de atividade ligado à taxa de desenvolvimento constantemente comparado ao PIB.

A realização do IBC-Br foi originada por conta da ausência de um indicador que fosse ligado à atividade econômica mensal, que possibilita resumir e avaliar mais vezes a situação da economia no que se refere ao contexto político e econômico. O índice é divulgado por volta de quarenta e cinco dias após o mês referente a pesquisa. Ele tem se mostrado bastante importante nos primeiros meses de cada trimestre.

Relação do IBC-Br com o PIB

Muitas pessoas confundem esses dois índices, porém eles são diferentes, pois usam conceitos, frequência e metodologia de cálculos diferentes. Avaliando por esse contexto é impossível dizer que o IBC-Br é uma previsão do PIB, porém ele indica uma tendência para o mesmo.

Por indicar uma tendência, o IBC-Br deve ser publicado mensalmente, já o PIB é divulgado de forma trimestral. Outra diferença entre eles é que o Índice de Atividade Econômica é que ele avalia somente os bens e serviços no que se refere à oferta. Por outro lado, o PIB também considera a demanda e o consumo das famílias e do governo.

As semelhanças entre os dois indicadores fazem suas projeções utilizando os mesmos setores e analisam também o volume dos impostos sobre produtos. A grande diferença entre o índice de Atividade Econômica e o PIB está no período em que os dados são avaliados e no número de dados que são levados em consideração.