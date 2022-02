Inep antecipa resultado das provas do Enem 2021; confira

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou hoje que a divulgação do resultado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021 foi antecipada para esta quarta-feira, dia 9 de fevereiro, às 19h. Desse modo, os estudantes devem consultar as notas na Página do Participante.

A data de divulgação das notas dos candidatos informada inicialmente pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) foi 11 de fevereiro, próxima sexta-feira.

“Atenção! Os resultados do Enem 2021 já estão disponíveis na Página do Participante. De forma inédita, o Inep antecipou a divulgação das notas individuais em dois dias, que estava prevista para esta sexta-feira, 11 fevereiro”, informou o Inep no Twitter.

No entanto, estudantes afirmam nas redes sociais que as notas ainda não estão disponíveis na Página do Participante. Segundo eles, estão disponíveis apenas as notas das edições do Enem dos anos anteriores. Além disso, há relatos de instabilidade no site do Enem.

Como foi o Enem 2021?

A aplicação regular do Enem 2021 aconteceu nos dias 21 e 28 de novembro do ano passado. De acordo com informações do Inep, a edição de 2021 do Enem terminou com abstenção de 29%.

Essa edição teve o menor número de inscritos dos últimos anos. Conforme dados do órgão, apenas 2,17 milhões de estudantes participaram dos dois dias de provas do Enem 2021.

A reaplicação das provas, feita para os candidatos contaminados por covid-19 ou com sintomas de outras doenças infectocontagiosas e para aqueles que não fizeram as provas devido à questões de logística, aconteceu nos dias 9 e 16 de janeiro deste ano. Também nesta data, o Inep realizou o Enem PPL.

