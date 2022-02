Influencer brasileira participa do Big Brother Portugal; saiba quem é

A influencer brasileira Bruna Gomes, de 26 anos, foi anunciada como participante do Big Brother Famosos, realizado em Portugal. A nova integrante do elenco é ex-namorada do youtuber Felipe Neto. O ex-casal terminou o relacionamento de forma conturbada, no final do ano passado.

Natural de Tubarão, em Santa Catarina, Bruna morava no Rio de Janeiro desde os 18 anos, onde ainda vive, segundo publicação do programa Português nas redes sociais. Com mais de seis milhões de seguidores no Instagram e três milhões no Youtube, ela lançou recentemente uma marca de roupa e promete ser boa jogadora no reality gringo. Será?

Veja publicação do BBB Portugal na íntegra abaixo:

Bruna Gomes é uma das grandes influenciadoras do Brasil. Só ela tem um número de seguidores maior do que a população de alguns países. Tem perto de 6 milhões de seguidores no Instagram.