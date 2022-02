Influenciador Cristian Bell disputará Série B do Campeonato Baiano

O influenciador Cristian Bell vai se aventurar em uma nova carreira. O jovem de 24 anos deve ser anunciado em breve pelo Botafogo Bonfinense, time da 2ª divisão do Campeonato Baiano.

O nome do humorista já está no no BID da Confederação Brasileira de Futebol como atleta do clube. “Estou realizando um sonho na minha vida. Agradeço a oportunidade do Botafogo Sport Club, que abriu as portas para que isso fosse concretizado. Pretendo responder todas as expectativas dentro e fora de campo. Vamos para cima, Botafogo. Rumo ao acesso!”, disse Cristian à assessoria de imprensa do clube.

A estreia de Cristian com a camisa do Botafogo será em amistoso no estádio Pedro Amorim, em Senhor do Bonfim. A ideia é que seja um evento festivo.