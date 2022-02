Influenciador digital de confeitaria é morto a tiros em Canabrava

Foto: Reprodução Instagram

Um homem morreu ao ser baleado na região do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, localizado no bairro de Canabrava, em Salvador, na noite do domingo (20). Até a manhã desta segunda-feira (21), ninguém foi preso.

A vítima foi identificada como Wellington Oliveira, conhecido como Tom, um confeiteiro e influenciador digital, que somava mais de 14 mil seguidores nas redes sociais. Os amigos de Tom acreditam que o confeiteiro pode ter sido vítima de assalto, já que ele tinha uma “motocicleta chamativa”. O influencer não era casado e não tinha filhos.

A Polícia Civil foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o caso. De acordo com a Polícia Militar, Wellington foi levado para o Hospital Professor Eládio Lasserre, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado.

