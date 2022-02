As iniciativas para promover saúde mental no trabalho são importantes para garantir um ambiente mais saudável e acolhedor para todas as pessoas.

Por isso, trouxemos 7 dicas que podem ajudar você a desenvolver um espaço corporativo que priorize o bem-estar dos seus colaboradores. Para saber mais, acompanhe este conteúdo até o fim!

7 iniciativas para promover saúde mental no trabalho

Existem diversas iniciativas para promover saúde mental no trabalho que podem ser colocadas em prática. Algumas são mais simples, e outras podem requerer um pouco mais de estudo e compreensão.

Porém, todas elas possuem um papel importante no dia a dia da corporação. Por isso, levantamos 7 dessas principais iniciativas para promover saúde mental no trabalho para você conhecer e investir. Veja:

1. Espaço para diálogo

Não existe ambiente de trabalho saudável sem a presença do diálogo. É apenas por meio dele que os colaboradores podem apresentar as suas angústias, dificuldades, receios, ideias, sonhos, etc.

Sendo assim, procure criar uma atmosfera que seja acolhedora nesse sentido. Faça com que os seus colaboradores se sintam convidados a se abrir quando necessário. Pois isso trará mais leveza para o ambiente de trabalho.

2. Flexibilidade

Crie um espaço que seja flexível, se for possível. Por exemplo, você pode ser mais flexível com relação aos horários de entrada e saída do expediente.

Às vezes, é mais interessante focar apenas nos resultados, e não no horário de trabalho. Faça o teste e veja como isso pode, ainda, incentivar a saúde mental das pessoas.

3. Feedbacks consistentes

Oferecer feedbacks interessantes é uma das principais iniciativas para promover saúde mental no trabalho. Afinal, por meio dele você disponibiliza a oportunidade de a pessoa se desenvolver, aprender algo novo e crescer.

Tudo isso sem julgar ou simplesmente “descartar” o colaborador por conta de um erro, por exemplo. Isso pode ajudar a fazer com que o sujeito se sinta mais seguro em seu emprego.

4. Incentivo de práticas saudáveis no trabalho

Incentive as práticas saudáveis no trabalho. Isso inclui, por exemplo, oferecer bonificações para quem ir trabalhar a pé ou de bicicleta; incentivar as pausas para descanso, alongamento e lanche; incentivar o consumo de alimentos saudáveis; e assim por diante.

5. Oferecimento de treinamentos e desenvolvimento

Faça com que os seus colaboradores percebam que têm valor e que podem crescer dentro da sua corporação. Afinal, essa é uma das principais iniciativas para promover saúde mental no trabalho.

Para isso, ofereça treinamento e desenvolvimento profissional de acordo com o setor de cada um.

6. Organização das demandas de trabalho

Organize as tarefas de acordo com o perfil de cada colaborador, além de evitar a sobrecarga no trabalho. Ofereça demandas que realmente estejam alinhadas com o indivíduo e fique atento ao excesso de atividades.

7. Eventos de relacionamento interpessoal

Crie eventos de confraternização dentro da sua empresa. Isso ajudará a fortalecer os relacionamentos interpessoais no trabalho, oferecendo mais qualidade de vida e bem-estar para todos.

Afinal, essa é uma das iniciativas para promover saúde mental no trabalho que mais promove frutos relacionados ao trabalho em equipe, desenvolvimento de time, etc.

Esperamos que você tenha gostado das nossas dicas. Até a próxima!