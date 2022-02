Inquérito que investigava morte de MC Kevin é arquivado pelo MP

O inquérito que investigava a morte de MC Kevin foi arquivado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), por ausência de provas. A informação foi confirmada através da 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca.

O cantor morreu no dia 16 de maio de 2021 após cair do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro. Na época, hóspedes do local e amigos que estavam com ele prestaram depoimento para a polícia.

Em novembro do ano passado, Leandro Gontijo, delegado da 16ª DP, que concluiu as investigações do caso, concluiu que não existiu indícios de brigas, ações violentas ou algum tipo de crime no local.

Segundo a polícia, o artista tentou sair do quarto pulando uma janela para conseguir acessar o andar de baixo e acabou caindo. “Foi um fato trágico, porém atípico e sem previsão legal para os investigados”, disse Gontijo.