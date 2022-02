Inscrições para concurso do Ministério da Saúde encerram neste domingo (20)

Encerram hoje às inscrições para o concurso do Ministério da Saúde, que oferece 4 mil vagas temporárias nos hospitais e institutos federais localizados na cidade do Rio de Janeiro. Os salários vão de R$ 2 mil a R$ 11 mil, segundo edital publicado no Diário Oficial da União.

As contratações temporárias terão o prazo contratual máximo de 6 meses, podendo porém ser prorrogadas, segundo o edital. Confira a distribuição das vagas: