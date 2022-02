Inscrições para o Sisu 2022 estão abertas

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) de 2022 foram abertas nesta terça-feira (15) e seguem até sexta (18). Os interessados devem acessar a página oficial do programa. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O processo leva em conta as notas dos candidatos no Enem 2021 para selecionar alunos que irão estudar em instituições públicas. Para isso, os alunos devem ter nota superior a azero na redação do exame para participar do Sisu.

No momento da inscrição, o candidato terá que escolher as opções de cursos. No período em que as inscrições estiverem abertas, é possível mudar as opções quantas vezes julgar conveniente. Apenas será considerada válida a última inscrição confirmada.

No final da inscrição, o candidato poderá imprimir seu comprovante. Os documentos necessários estarão disponíveis no sistema, no momento de sua inscrição.

Inscrições: 15 a 18 de fevereiro

Resultado da chamada única: 22 de fevereiro

Matrícula ou registro acadêmico: 23 de fevereiro a 8 de março

Manifestação de interesse em participar da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março