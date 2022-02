INSS começa a pagar hoje (01) aposentadorias com reajustes

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), vai começar a pagar hoje (01/02), os benefícios para os aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo. O valor dos benefícios já será depositado com os reajustes.

Para aqueles que recebem um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro vêm sendo realizados pelo INSS desde o último dia 25. O calendário seguirá de acordo com o número do segurado.

Veja o calendário de pagamento dos benefícios do INSS em 2022

Benefícios até 01 Salário Mínimo Final dez./2021 jan./2022 fev./2022 mar./2022 abr./2022 mai./2022 jun./2022 jul./2022 ago./2022 set./2022 out./2022 nov./2022 dez./2022 1 23/12 25/01 21/02 25/03 25/04 25/05 24/06 25/07 25/08 26/09 25/10 24/11 23/12 2 27/12 26/01 22/02 28/03 26/04 26/05 27/06 26/07 26/08 27/09 26/10 25/11 26/12 3 28/12 27/01 23/02 29/03 27/04 27/05 28/06 27/07 29/08 28/09 27/10 28/11 27/12 4 29/12 28/01 24/02 30/03 28/04 30/05 29/06 28/07 30/08 29/09 28/10 29/11 28/12 5 30/12 31/01 25/02 31/03 29/04 31/05 30/06 29/07 31/08 30/09 31/10 30/11 29/12 6 03/01 01/02 03/03 01/04 02/05 01/06 01/07 01/08 01/09 03/10 1/11 1/12 2/1 7 04/01 02/02 04/03 04/04 03/05 02/06 04/07 02/08 02/09 04/10 3/11 2/12 3/1 8 05/01 03/02 07/03 05/04 04/05 03/06 05/07 03/08 05/09 05/10 4/11 5/12 4/1 9 06/01 04/02 08/03 06/04 05/05 06/06 06/07 04/08 06/09 06/10 7/11 6/12 5/1 0 07/01 07/02 09/03 07/04 06/05 07/06 07/07 05/08 08/09 07/10 8/11 7/12 6/1

Acima de 01 Salário Mínimo Final dez./2021 jan./2022 fev./2022 mar./2022 abr./2022 mai./2022 jun./2022 jul./2022 ago./2022 set./2022 out./2022 nov./2022 dez./2022 1 e 6 03/01 01/02 03/03 01/04 02/05 01/06 01/07 01/08 01/09 03/10 1/11 1/12 2/1 2 e 7 04/01 02/02 04/03 04/04 03/05 02/06 04/07 02/08 02/09 04/10 3/11 2/12 3/1 3 e 8 05/01 03/02 07/03 05/04 04/05 03/06 05/07 03/08 05/09 05/10 4/11 5/12 4/1 4 e 9 06/01 04/02 08/03 06/04 05/05 06/06 06/07 04/08 06/09 06/10 7/11 6/12 5/1 5 e 0 07/01 07/02 09/03 07/04 06/05 07/06 07/07 05/08 08/09 07/10 8/11 7/12 6/1

Hoje em dia, mais de 36 milhões de trabalhadores possuem direito a benefícios do INSS no Brasil, cerca de 60% recebem o valor correspondente a um salário mínimo.

Para os trabalhadores que recebem o benefício no valor de um salário mínimo, a partir de 1 de janeiro deste ano, o piso salarial subiu para R$ 1.212. Segundo a lei que regulamenta os pagamentos dos benefícios do INSS, as aposentadorias, auxílios e pensões pagas pela instituição podem ser menores que 1 salário mínimo.

Reajustes para segurados que recebem mais de um salário mínimo

Já os pensionistas e aposentados que recebem benefícios com valores acima do salário mínimo, o reajuste será de 10,10% na remuneração. O teto dos benefícios do INSS subiu de R$6.433,57 para R$7.087,22.

O reajuste foi calculado utilizando como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). De acordo com o índice, o reajuste será de 10,16% e quem ganha menos, contribuirá menos ao INSS, em contrapartida, quem ganha mais, contribuirá mais.

Mês do início do pagamento Reajuste (%) jan./2021 10,16 fev./2021 9,86 mar./2021 8,97 abr./2021 8,04 mai./2021 7,63 jun./2021 6,61 jul./2021 5,97 ago./2021 4,9 set./2021 3,99 out./2021 2,75 nov./2021 1,58 dez./2021 0,73

Segundo o INSS, os segurados que recebem valores maiores que um salário mínimo e começaram a receber os pagamentos em fevereiro de 2021, terão um menor percentual de reajuste. O percentual do reajuste fica menor quanto mais recente for a data de início do pagamento do benefício.