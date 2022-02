INSS: Posso me aposentar por tempo de contribuição?

Desde que a Reforma da Previdência entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, os cidadãos não podem mais solicitar a Aposentadoria por Tempo de Contribuição. Neste sentido, aqueles que já contribuíam ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) antes da reforma, precisam ficar atento as novas regras.

Todavia, somente quem entrou no mercado de trabalho após a Reforma da Previdência não terá mais direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Sendo assim, aquelas pessoas que já estavam trabalhando antes da reformulação e preencheram os requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição estarão submetidas às normas antigas.

Antes da reforma, a regra era a seguinte:

Os homens precisavam ter contribuído pelo menos por 35 anos;

As mulheres precisavam ter contribuído por pelo menos 30 anos.

No entanto, não era exigida uma idade mínima, o segurado precisava ter pelo menos 180 contribuições (15 anos).

O valor da aposentadoria por tempo de contribuição era calculado de acordo com os 80% das maiores contribuições do segurado a partir de julho de 1994, descartando 20% das menores contribuições, o que ajudava na média do valor do benefício.

Porém, a pessoa recebia um valor menor, devido ao fator previdenciário, que permitia o segurado se aposentar mais cedo, mas com um valor reduzido. Ou seja, quanto mais cedo a pessoa solicitava a aposentava, menor seria o valor da sua mensalidade.

Regras de Transição

As regras de transição são válidas apenas para aqueles que já contribuíam para o INSS antes do dia 13 de novembro de 2019. Neste sentido, o cidadão deve se encaixar em uma das seguintes opções:

Regra do Pedágio de 50%;

Regra do Pedágio de 100%;

Aposentadoria por pontos.

Pedágio de 50%

Pessoa tinha que ter antes de novembro de 2019, contribuição entre 28 e 30 anos incompletos (mulheres) ou entre 33 e 35 anos incompletos (homens). O benefício é calculado com o fator previdenciário;

Também será preciso contribuir por mais 50% do tempo que faltava para atingir 30 anos de contribuição para mulheres ou 35 anos para homens, em 13/11/2019;

Para esta regra, não há idade mínima.

Pedágio de 100%

Ter idade mínima de 57 anos (para mulheres) e 60 (para homens) na concessão do benefício. Para este requisito não há variação com o passar dos anos;

É preciso contribuir pelo dobro do tempo que faltava para atingir os 30 anos para mulheres e 35 anos de contribuição para homens, em 13 de novembro de 2019;

Por esta regra, a concessão é integral, sendo de 100% da média salarial.

Por pontos

A soma da idade com o tempo de contribuição precisa atingir, no mínimo:

89 pontos – mulheres;

99 pontos – homens.

Além disso, é preciso ter pelo menos 30 anos de contribuição ao INSS (mulheres) e 35 anos (homens). Vale ressaltar que a soma exigida sobe um ponto a cada ano, até chegar a 100 pontos para as mulheres (em 2033) e 105 pontos para os homens (em 2028).