INSS realiza liberação de extrato para declaração no Imposto de Renda

A partir de março e com prazo para se estender até o dia 30 de abril, pelo menos 35 milhões de pessoas que residem no Brasil, segundo as expectativas da Receita Federal, terão de realizar a declaração de ajuste anual do Imposto de Renda. A dica é para que os contribuintes comecem desde já a reunir todos os documentos para preencher o IRPF 2022.

Os beneficiários do INSS já podem acessar o seu extrato para auxiliar na declaração do Imposto de Renda, que já está disponível no sistema da Previdência Oficial, informando os rendimentos dos aposentados e pensionistas do último ano. Quem entregar primeiro a declaração, garante a chance de receber primeiro a restituição.

Veja como fazer a sua declaração do Imposto de Renda

Para os aposentados e pensionistas do INSS, o primeiro passo é acessar o site ou app do Meu INSS. Para quem acessar através do Smartphone, é possível realizar o download gratuito, tanto para iOS como também para o sistema Android.

Depois, logue com os seus dados da conta gov.br, sendo que se ainda não tiver cadastro, o tempo gasto para criar uma conta é questão de poucos minutos. Já logado, dentro da aba “O que você precisa”, selecione por “Extrato de Imposto de Renda”.

Outros meios para encontrar os documentos para a declaração

O documento também poderá ser solicitado ao banco onde o beneficiário recebe todos os meses o seu pagamento do benefício do INSS. A partir do dia 22 de fevereiro, o extrato também vai estar disponível no “chat da Helô”, assistente virtual do INSS, que também poderá ser conferido através do aplicativo Meu Inss.

O extrato que é fornecido pelo INSS é de suma importância para que os contribuintes façam corretamente o preenchimento da sua declaração do Imposto de Renda. No extrato, ficará detalhado da forma correta como os contribuintes receberam o benefício durante o último ano-calendário.

Nem sempre os rendimentos do INSS são isentos de Imposto de Renda e por conta disso devem ser declarados na aba “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica”. Lembrando que o Governo não cumpriu com a “promessa” de que iria aumentar a faixa de Isenção para R$ 5 mil, sendo que a tabela continua defasada em apenas R$ 1.903,98.

Verifique se a declaração do IR está correta antes de entregar

O contribuinte poderá consultar durante a sua declaração o status da mesma através da base de dados da Receita Federal através do portal de atendimento e-CAC. Ele irá apontar as correções necessárias, evitando assim que o contribuinte envie a declaração e depois disso tenha que realizar alterações a mando do Fisco.

Para logar no portal do e-CAC, use os dados do gov.br, inserindo o seu CPF e senha. Clique em “Extrato do Processamento”, para então conferir em que status se encontra a sua declaração do Imposto de Renda. No portal é possível conferir outras informações, como exercícios anteriores em que por ventura o contribuinte também tenha declarado o IR.