INSS: Segurado pode transferir seu benefício para outro banco

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem transferir seu benefício para um outro banco, ou seja, fazer a portabilidade do abono para a instituição financeira que desejar.

A transferência é feita de forma bem prática e sem burocracia. Basta o segurado ir até a agência do banco em que recebe o benefício e solicitar a migração para um banco de sua preferência. Também é possível pedir transferência de conta-corrente para uma poupança.

Além disso, ao trocar de banco, será necessário ir a nova agência e solicitar a transferência. Na ocasião, será necessário apresentar o seu cartão e um documento com foto. O segurado também precisará da senha da sua atual conta e do número do benefício do INSS.

Devido a pandemia do novo coronavírus, muitos segurados ainda estão sendo afetados, por isso, o INSS permite a transferência de cartão do benefício para conta-corrente/poupança. Vale ressaltar que as operações devem ser realizadas pelo Meu INSS.

Veja como solicitar

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login no sistema com o seu CPF e senha; Escolha a opção “Agendamentos/Requerimentos”, clique em Novo requerimento; Na caixa de busca, digite a palavra “pagamento” e selecione “Alterar Local” ou “Forma de Pagamento”; Anexe os dados da conta-corrente ou poupança em que deseja receber o benefício; Clique em “Avançar”, leia as informações e conclua o seu pedido.

Cabe salientar que o benefício só será transferido para o outro banco caso o segurado seja o titular da conta. Em caso de dúvidas, basta acessar o site ou a central de atendimento 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas).

Segurados terão acesso a um abono extra este ano?

Aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) podem receber um benefício extra este ano, isso caso o projeto de lei que cria o 14º salário seja aprovado.

O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados para seguir outros passos. Caso seja concedido, os cofres públicos terão que desembolsar R$ 39,26 bilhões e R$ 42,15 bilhões, respectivos aos dois pagamentos previstos:

14º salário de 2020 será pago em março de 2022;

14º salário de 2021 será pago em março de 2023.

Quem poderá receber?

O 14º salário do INSS poderá ser concedido, caso aprovado, aos segurados que recebem os seguintes abonos:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

Cálculo do 14º salário do INSS

Em síntese, o cálculo do 14º salário do INSS será realizado conforme o valor da mensalidade do segurado, baseado no piso nacional vigente e obedecendo o teto de até dois salários mínimos, R$ 2.424. Desta forma:

Quem recebe benefício de um salário mínimo receberá 14º também de um salário mínim o;

o; Quem recebe benefícios maiores receberá 14º com valor de um salário mínimo mais um adicional proporcional à diferença entre o mínimo e o teto do INSS (R$ 7.087,22).