INSS: Segurados podem aproveitar as vantagens da Caixa em 2022

Uma grande novidade surgiu para os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) este ano. A Caixa Econômica Federal iniciou a Quinzena do Aposentado, que irá durar até o próximo dia 7 de fevereiro. A campanha concederá vantagens exclusivas aos segurados.

Vantagens no empréstimo consignado

Durante a Quinzena, o empréstimo consignado contará com taxas ainda mais baixas, a partir de 1,53%. Além disso, neste período o débito poderá ser dividido em até 84 parcelas mensais.

Outra vantagem da Caixa diz respeito a inclusão do Seguro Prestamista no consignado para obter um benefício adicional que dá acesso a descontos de até 65% em consultas e exames do programa privado de saúde familiar

No mais, os segurados ainda podem receber mais benefícios ao transferir o recebimento da aposentadoria ou pensão para a instituição. A portabilidade garante:

Condições especiais em produtos da seguridade;

Descontos na cesta de serviço;

Descontos no cheque especial;

Isenção de tarifas por 3 meses;

Desconto na anuidade do cartão de crédito e outras vantagens.

Cartão Caixa Elo simples

Não se limitando as ofertas no consignado, a também está disponibilizando a contratação do cartão de crédito Elo simples. Este serviço é exclusivo para aposentados e pensionistas do INSS.

A ferramenta não possui anuidade e não cobra taxa de emissão. Contudo, ele ainda conta com benefícios exclusivos da plataforma Elo+.

Veja como emitir Guia da Previdência Social

A contribuição feita ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deve ser realizada através da Guia da Previdência Social (GPS). Por meio desse suporte, empresas, contribuintes individuais, contribuintes facultativos, segurados especiais e empregadores domésticos precisam fazer o recolhimento mensal, mas para isso, é preciso saber como preencher o carnê.

Guia da Previdência Social

A GPS é um documento usado para recolher, mensalmente, a contribuição ao INSS dos segurados. Ele deve constar todos os dados necessários para validar a contribuição.

A guia deve ser emitida no site da Receita Federal, mas quem preferir preencher manualmente também pode comprar o carnê da guia, é possível encontrá-las em papelarias.

Emissão da Guia do INSS

Para emitir a GPS, veja os passos a seguir:

Acesse o site da Receita Federal na área de emissão de GPS; Na página inicial, clique em “Emitir Guia de Previdência Social através do Sistema de Acréscimos Legais” e, depois, no botão “Iniciar”; Feito isto, escolha se é um contribuinte “anterior a 1999” ou “a partir de 1999”; Agora selecione sua categoria: Contribuinte individual (com renda), Doméstico, Facultativo ou Segurado Especial e anote o código de contribuição; Insira seu número de cadastro na Previdência Social, PIS/PASEP/NIT e o código de verificação solicitado (captcha); Clique em “Confirmar” e pronto!