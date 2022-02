INSS: Veja como se aposentar por idade em 2022

A aposentadoria por idade é uma das mais solicitadas pelos trabalhadores. Diante disso, é necessário que fiquem atentos as mudanças na categoria trazidas com a Reforma da Previdência realizada em 2019.

Em 2022, a idade mínima para se aposentar por idade continua sendo de 65 anos para os homens. Porém, para as mulheres, a idade sofre um aumento de 6 meses com relação ao ano passado e, este ano, a idade mínima para elas é de 61 anos e 6 meses.

Para ambos os sexos, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos. Lembrando que nesse período a contribuição deve ter sido realizada a cada mês, isso porque, podem não ser consideradas as contribuições realizadas de forma irregular.

Aposentadoria por idade antes e depois da reforma

Antes da reforma previdenciária, a aposentadoria por idade exigia 65 anos para homens e 60 anos para mulheres, além de tempo mínimo de 15 anos de carência. O cálculo era feito com base na média de contribuições desde junho de 1994, aplicando-se o coeficiente e o divisor mínimo.

Após a reforma, novas regras surgiram, especialmente para mulheres, que só podem se aposentar pela modalidade com a idade de 62 anos (a partir de 2023). Os homens permaneceram com a exigência de 65 anos.

Ademais, o tempo de contribuição continuou a ser de 15 anos para mulheres e, para os homens que entraram para a previdência social depois de novembro de 2019, passou a ser de 20 anos.

O cálculo da aposentadoria por idade também sofreu alterações, uma vez que não há mais a aplicação do divisor mínimo. Agora, a média ainda é feita em cima das contribuições realizadas desde julho de 1994, porém, com aplicação do coeficiente de 60% para até 15 anos de contribuição para mulheres e até 20 anos para os homens.

Também, soma-se 2% a cada ano que ultrapassar 15 para a mulher e 20 para os homens. Apesar do coeficiente ser menor, a exclusão do divisor mínimo pode beneficiar principalmente quem tem poucas contribuições depois de 1994 e mais contribuições antes desse ano.

O que verificar antes de solicitar aposentadoria por idade?

Como as outras, a modalidade possui as suas exigências, neste sentido, é importante que o trabalhador se atente aos seguintes detalhes:

Checagem do CNIS para verificar se há tempo de trabalho que não registrado (extrato do INSS );

); Verificação do CNIS junto aos documentos (carteira de trabalho, guias de pagamentos, etc) e histórico que registram vínculos de trabalho;

Calculo dos benefícios a que tem direito, de preferência com a ajuda de um advogado especialista em direito previdenciário;

Avaliação de possíveis melhorias futuras e oportunidades que possam melhorar a aposentadoria;

Preparação da documentação necessária;

Realização do requerimento administrativo por escrito, chamando atenção para situações diferenciadas (como no caso de tempo especial, professores, pessoa com deficiência) ou pendências.

Documentação necessária para solicitar a aposentadoria

Carteira de Trabalho (todas as folhas);

Documento de identidade com foto;

Comprovante de residência;

Carnê de contribuição;

CTC/DTC (para quem trabalhou em serviço público);

PPP;

Documento de prova de atividade como segurado especial;

Laudos médicos (caso necessite).