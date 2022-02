Instituto Aliança abre 100 vagas para formação gratuita de jovens em Salvador e RMS

Estão abertas as inscrições para as turmas do primeiro semestre do curso “Habilidades para o futuro”, programa que prepara jovens para o mercado de trabalho por meio de competências socioemocionais, digitais e técnicas na área de serviços com foco em Seguros e Previdência.

Ao todo são 100 vagas para Salvador e região metropolitana. No decorrer de cinco meses, os jovens terão aulas presenciais uma vez por semana com quatro horas de duração, por cinco meses, além de atividades desenvolvidas através de plataforma EAD.

O curso é gratuito e inclui acesso à Internet e disponibilização de tablet durante o período de formação, transporte e uniforme para as aulas presenciais. Ao final, os participantes recebem certificado emitido pela Universidade Estadual do Ceará, como Curso de Extensão.

A formação técnica fornecida pelo programa do Instituto Aliança proporciona aos participantes orientação e apoio à sua colocação no mercado de trabalho, cumprindo um de seus grandes diferenciais: meta de 80% de inserção qualificada em empresas de pequeno, médio e grande porte, na contramão do encerramento das vagas que se observa atualmente.

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições podem ser feitas até que as vagas sejam preenchidas. O início da formação está previsto para 08 de março. As seleções ocorrerão de forma virtual. Para participar é preciso ter entre 17 e 24 anos, estar no 3º ano ou ter concluído o Ensino Médio em rede pública de ensino e possuir renda familiar de até três salários-mínimos. O processo seletivo inclui sondagem de conhecimentos gerais e dinâmica de grupo.

Para realizar a matrícula, os candidatos aprovados precisam dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, declaração de conclusão do Ensino Médio, título de eleitor, foto, comprovante de vacinação Covid-19 e carteira de trabalho. Para os candidatos do sexo masculino, é necessário também Reservista ou Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI).

Para acompanhar as informações sobre o processo, basta acessar as redes do Instituto Aliança e Habilidades para o Futuro no Instagram. Os candidatos devem se inscrever por meio de formulário online no link.

Habilidades para o Futuro

O curso “Habilidades para o Futuro” tem como objetivo atender à demanda crescente de jovens em busca de trabalho. Dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que um em cada três jovens entre 18 e 24 anos tem dificuldade para conseguir um emprego no Brasil, atualmente com 14 milhões de desempregados.

A pandemia do Coronavírus agravou ainda mais esta situação, levando ao fechamento de 86.731 vagas de trabalho para jovens aprendizes, entre abril e novembro de 2020 e a um grande aumento da evasão escolar. Além da falta de acesso aos recursos tecnológicos e à internet para acompanhamento das aulas remotas, muitos estudantes precisaram contribuir com renda dentro de casa, necessidade que aumentou em meio ao contexto de pandemia, empurrando esses jovens para o mercado informal, sem formação e garantias.

Iniciativa latino-americana coordenada pela Fundação Forge, “Habilidades para o Futuro” é financiada no Brasil pelo Banco Zurique Santander e pelo Instituto Credit Suisse Hedging Griffo, com parceria técnica do Instituto Aliança e parceria local, em São Paulo, do Instituto Singularidades.