Integrante do Baralho do Crime morre após confronto com polícia

Um integrante do Baralho do Crime foi morto após confronto com a polícia nesta terça-feira (8), em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador. Anselmo Santos da Conceição era acusado de ter roubado e matado o professor universitário Danilo Fortuna Mendes de Souza, em novembro de 2018, no Rio Vermelho, em Salvador.

De acordo com policiais do Grupo de Capturas do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), que localizaram Anselmo em um condomínio, no bairro de Ponto Certo, ele efetuou disparos de armas de fogo ao perceber a aproximação.