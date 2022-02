Integrantes da banda Calcinha Preta lamentam morte de Paulinha Abelha

O ex-vocalista Dennis Nogueira escreveu no Instagram que “a ficha não caiu”. “Deus sabe de todas as coisas, descanse em paz @paulinhaabelha vc cumpriu sua missão aqui na terra, nos encantou com todo seu Karisma e amor. COMO NÃO AMAR. Que Deus de o conforto a todos nós! Descanse em paz nossa.

O perfil oficial da banda no Instagram publicou a nota de falecimento enviada pelo hospital Primavera, onde a cantora estava internada. Segundo o comunicado, a cantora morreu às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissêmico.

A cantora Silvânia Aquino, que dividia os vocais da banda com Paulinha, também publicou a nota do hospital.

Bell Oliver, um dos vocalistas do Calcinha Preta, também usou as redes sociais para se despedir da amiga. O cantor afirmou ter sido uma honra ter “compartilhado a vida, a arte, a voz, a alegria, a amizade, o sorriso” com Paulinha.

“Tantos momentos que ficarão na lembrança de cada um de nós. Vá em paz! Paulinha respirava a sua família, a arte e cultura, os fãs, o palco… Ela era tão leve, que o seu pouso nesta existência foi breve. Mas o suficiente para polinizar amor e paz em abundância. Foram 30 anos de carreira profissional e mais de duas décadas dedicadas a banda Calcinha Preta. E será eterna a sua colaboração na nossa música, na nossa vida. Paulinha fechou as cortinas aqui na Terra, hoje, para ir falar de música e amor lá no Céu. Por uma eternidade vamos lembrar desta doce criatura!”, desabafou o cantor.