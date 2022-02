Internada há três dias, Paulinha Abelha recebe torcida de famosos; saiba detalhes

A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda “Calcinha Preta”, está internada desde o último domingo (13).

Segundo notas divulgadas pela sua assessoria, no seu perfil oficial do Instagram, ela está em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), realizando “terapia renal substutiva”, termo utilizado para abranger tratamentos de insuficiência renal, como a hemodiálise, por exemplo.

Ainda de acordo com nota divulgada na terça-feira (15), Paulinha está “sem quadro de infecção” e “realizando exames para melhor elucidação do quadro”, além de apresentar um quadro “considerado estável”.

Já na nota da assessoria divulgada nesta quarta-feira (16), a cantora segue internada em UTI em “terapia dialítica”, o que pode indicar complicações renais.

Nos comentários das publicações, famosos se mobilizaram em uma “corrente do bem” e mandaram forças, além de desejar melhoras para a cantora. “Estamos com você, abelha”, escreveu Aretuza Lovi. “Torcendo pra estar logo de volta minha amiga querida, força aí heim, vamos com tudo”, desejou o ator Mauricio Mattar. “Deus está no controle, Paulinha”, comentou Tayrone.