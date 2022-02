Internautas apontam símbolos nazistas em empresa do pai de Jade Picon: ‘Bizarro’

Carlos Picon, pai de Jade do “BBB 22”, apareceu no olho do furacão na manhã desta sexta-feira (18). Internautas apontaram que sua empresa, “Pantanal Mármores, Granitos e Pedras”, utiliza símbolos nazistas na construção de seu logotipo.

Através do Twitter, usuários afirmaram existirem uma “suástica” além de um “88”, símbolos que remetem ao nazismo, na composição do logotipo da empresa do pai da influenciadora.

“Cara, não tem nem dúvida o pai da Jade meteu além da suástica um 88 dois símbolos nazis(tas) de uma vez só”, escreveu uma conta.

Em um outro tweet, internautas debateram nos comentários sobre o logotipo. “É meio que uma ‘lei do design’ que tipo não se deve fazer nada que possa se remeter ao nazismo e seus símbolos… Pode até não ter sido intencional, mas podia evitar”, escreveu outra conta.