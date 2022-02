Investigado por matar esposa grávida, ex-vereador tem filiação suspensa pelo PT da Bahia

O ex-vereador George Passos Santana, acusado de ter matado a esposa grávida de 9 meses, teve a filiação suspensa pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Jéssica Regina Macedo Carmo foi morta com um tiro nas costas no sábado (5), em Santo Estevão, na Bahia.

O partido, por meio de nota, repudiou a situação e disse que aguarda as investigações e cumprimento da justiça. “Aguardamos a elucidação dos fatos pela polícia e o cumprimento da justiça. Reforçamos o compromisso do nosso partido com as políticas de proteção à vida, fortalecimento e ampliação da rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Informamos, ainda, que George Breu teve o seu registro de filiação suspenso até a elucidação dos fatos”, diz a nota.