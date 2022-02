O objetivo de ser um investidor requer análises importantes para uma pessoa que não possui muito conhecimento sobre o mercado de investimentos.

Investimentos: conhecimento, planejamento e renda fixa

Entretanto, é algo que tem sido feito com cada vez mais frequência pelo brasileiro. Por isso, veja algumas dicas para novos investidores e direcione a sua entrada nesse mercado, considerando todos os fatores inerentes à volatilidade da economia de forma geral.

Conhecimento

Aprofunde o seu conhecimento de forma ampla, considerando a volatilidade do mercado atual e os diversos fatores que impactam na economia. Visto que a inflação é multifatorial e a elevação da taxa Selic está diretamente ligada ao mercado dos investimentos, dentre outros aspectos pertinentes.

É importante que você busque por fontes oficiais para evitar acessar páginas falsas e cair em possíveis golpes na internet. Sites como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB) são bastante informativos e possuem simuladores para investidores; o que pode ser relevante para o seu entendimento.

Faça um planejamento financeiro

O planejamento financeiro é pertinente em todas as situações, ainda que a pessoa esteja numa situação financeira negativa. No entanto, quando consideramos o planejamento financeiro do investidor, ele deve se atentar a outros pontos, respondendo a questões como as exemplificadas a seguir:

Quais são as suas necessidades em curto, médio e longo prazo?

Qual é o valor que possui para cada opção disponível no mercado?

Qual é o prazo que pode esperar para realizar o resgate do valor?

Comece pelas opções de renda fixa

O mercado de investimentos possui muitas opções. No entanto, é aconselhável que o entrante no mercado de investimentos opte pela renda fixa como opção inicial.

Visto as opções de renda fixa elevam a sua segurança quanto ao valor que será resgatado ao final do período contratado; o que é interessante para você entender o comportamento desse mercado. Além disso, é possível que você invista valores baixos; o que também é aconselhável para que você diversifique suas opções de maneira planejada.

Tesouro Direto

O Tesouro Direto, por exemplo, permite que você invista valores baixos, sendo uma opção bastante viável para o novo investidor. Posteriormente, você poderá diversificar suas opções, da maneira que melhor lhe atender.

Inclusive, poderá analisar formas mais complexas de investimentos, como as criptomoedas, por exemplo. No entanto, é muito importante que você faça um planejamento de modo faseado para que as suas opções façam sentido para o seu objetivo; bem como para que você obtenha clareza sobre os riscos que envolvem o mercado de investimentos, considerando a oscilação da economia e seu impacto nos investimentos.