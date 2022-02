O acesso ao mercado de investimentos tem crescido exponencialmente, por isso, é relevante que o novo investidor se atente a alguns pontos para que não caia em golpes de fraudes na internet e eleve suas chances de rentabilidade de modo seguro.

Investimentos: pontos relevantes para o novo investidor

Primeiramente, você deve se aprofundar quanto ao seu conhecimento sobre investimentos e sobre a economia. Visto que entender o fluxo da economia é de grande valia para todas as pessoas, mas pode ser um diferencial para o investidor.

Haja vista que entender como a elevação da taxa Selic impacta em determinados investimentos, por exemplo, torna possível direcionar a diversificação da sua carteira. Além disso, conhecer a volatilidade do mercado pode ajudar a analisar suas reais chances de ganhos e perdas.

Faça um planejamento financeiro

O planejamento financeiro pode te ajudar a viabilizar uma poupança, porém, a poupança não pode não precisa ser a única opção de investimento. Sendo assim, você pode fazer um planejamento financeiro com o objetivo de diversificar seus investimentos.

Entretanto, para que você possa direcionar um planejamento para esse fim, você deve ter clareza sobre quais são os investimentos que estão disponíveis no mercado; quais atendem a sua necessidade; qual é o prazo que você pode esperar para o resgate dos valores e quais são os valores que você pode direcionar para cada uma dessas opções. Portanto, é pertinente que você faça avaliações e estude o mercado de forma planejada.

Busque por fontes oficiais

Há muitas fontes na internet para muitos assuntos, entretanto, nem todas são confiáveis. Por isso, é relevante que você se informe por meio de sites oficiais, como a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e o Banco Central do Brasil (BCB), por exemplo.

Além disso, os sites de algumas fintechs, como a Nubank, Inter e Neon, são extremamente relevantes para o novo investidor. Sendo assim, você poderá entender melhor esse mercado e fazer uso dos simuladores disponibilizados em muitas dessas plataformas.

Tenha cuidado com fraudes e golpes na internet!

Infelizmente, a fluidez da internet é utilizada para má-fé por muitas vertentes, como é possível observar no mercado atual. Há muitos golpes utilizando o nome do Pix e do Open Banking, por exemplo. Sendo assim, o mesmo ocorre com o mercado financeiro e de investimentos.

Por isso, você deve tomar cuidado com links oriundos de canais suspeitos e não responda ligações que solicitem dados pessoais, dentre outros aspectos pertinentes a era digital.

Comece pelas opções de renda fixa

É viável que o novo investidor conheça o mercado e comece pelas opções de renda fixa. O Tesouro Direto, por exemplo, é uma boa opção para que você entenda o comportamento de uma aplicação financeira na prática. Dessa maneira, você poderá elevar a sua segurança para diversificar seus investimentos de acordo com o seu planejamento financeiro.