Irecê: exposição fotográfica mostra paisagens do Semiárido e da Chapada Velha

O Mercadão de Irecê, recebe entre os dias 13 e 21, uma mostra Fotográfica do Semiárido e Chapada Velha com entrada gratuita. Os registros foram feitos pelo fotógrafo Jorge Galvão e a exibição é composta por fotografias de serras, rios, córregos, vegetação, igrejas, ruínas, casebres e outras construções antigas que compõem o cenário do Território de Irecê.

A exposição também será exibida online no Instagram e no Canal no YouTube a partir do dia 13 de fevereiro. De forma presencial, é possível acessar o local das 8 às 17 horas.