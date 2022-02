Irmão de Rodrigo, do ‘BBB 22’, revela que brother sofreu abuso sexual na infância

Emparedado, Rodrigo do “BBB 22” recebeu alfinetadas de diversas pessoas do reality por apresentar uma visão de jogo mais competitiva que os demais participantes. Em entrevista para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles, Diogo Mussi, irmão do brother, revelou que existe uma explicação para o comportamento.

“Parece que ele é um louco, que ele é uma pessoa noiada. E não é assim. As pessoas têm que entender o contexto. Ele sofreu rejeição a vida inteira”, iniciou.

O irmão de Rodrigo falou sobre a infância difícil que o participante sofreu, que incluiu abuso sexual e relação conturbada com os pais. “A empregada tirava a roupa e desfilava pela casa, pedia pra gente ficar olhando. A gente tinha quatro, cinco anos de idade”, lembrou o rapaz.

Sobre a relação com os parentes, ele explicou que, no momento em que tudo melhorou aconteceu a morte de seu pai nos braços do irmão. “Quando ele estava se aproximando do nosso pai, tentando ter uma relação de pai pra filho, nosso pai morreu nos braços dele. Ele ficou em pânico, ele se escondia em baixo da mesa”, contou.

A relação com a mãe também foi conturbada. “A nossa mãe mentia descaradamente e fazia uma lavagem cerebral de que a gente não tinha visto o que a gente viu. Quando a gente via ela com homens, ela dizia: ‘Isso não aconteceu! Isso não aconteceu! Não foi isso, é amigo da mamãe’. Então, a gente percebeu que a gente era enganado o tempo todo”, disse..

Segundo o irmão do brother, o pai sempre preteriu os filhos em relação as mulheres e optou por deixar os bens para a companheira, sem que os dois irmãos tenham acesso a algum patrimônio.