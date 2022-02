ISAC abre processo seletivo para atuação no Multicentro com remuneração de R$ 2.131,80

O Instituto Saúde e Cidadania abriu seu novo processo seletivo para contratação e formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico em Radiologia neste sábado (12). As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro através do link.

Com remuneração de R$ 2.131,80 para uma carga horária de 24 horas semanais, a vaga é para atuação no Multicentro Vale das Pedrinhas. O processo seletivo tem condição especial para profissionais com deficiência, que devem deve entrar em contato pelo e-mail.