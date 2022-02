ITA divulga período de inscrição e datas de provas do Vestibular 2023

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) informou o período de inscrição e datas de aplicação das provas do Vestibular 2023. De acordo com o Instituto, as inscrições para a próxima edição do processo seletivo serão recebidas no período de 1º de junho a 15 de julho de 2022.

Assim como nas edições anteriores, os interessados poderão realizar as inscrições por meio do site do ITA.

Já as provas estão previstas para os meses de outubro e novembro. A aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 16 de outubro, enquanto as provas da 2ª fase acontecerão nos dias 8 e 9 de novembro de 2022.

De acordo com o ITA, o edital do Vestibular 2023 está em “fase de aprovação”. Desse modo, a confirmação das datas só ocorrerá no momento da publicação do documento no Diário Oficial da União (DOU).

As provas dos vestibulares do Instituto costumam acontecer nas seguintes cidades: Belém, Natal, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Recife, Campinas, Ribeirão Preto, Campo Grande, Rio de Janeiro, Cuiabá, São José dos Campos, Curitiba, São José do Rio Preto, Fortaleza, Salvador, Goiânia, São Luís, Juiz de Fora, São Paulo, Londrina, Teresina, Manaus e Vitória.

A 1ª fase do processo seletivo conta com a aplicação de uma prova composta por questões objetivas de Física, Inglês, Matemática, Português e Química. Já as provas da 2ª fase são compostas por questões discursivas de Matemática, Física, Química, além de uma prova de redação.

Além das 1ª e 2ª fases, o Vestibular do ITA conta com uma 3ª fase, que consiste na inspeção de saúde dos candidatos aprovados nas etapas anteriores.

