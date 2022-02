Itália encaminha pedido de prisão internacional de Robinho

A Procuradoria de Milão encaminhou nesta terça-feira (15) ao Ministério da Justiça da Itália o pedido de extradição de de prisão internacional de Robinho. O jogador foi condenado em última instância a nove anos de prisão por violência sexual em grupo. O amigo do atacante, Ricardo Falco, também recebeu a mesma sentença. As informações são do jornal “La Repubblica”.