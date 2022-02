Ítalo Ferreira comemora um mês de namoro no Havaí; conheça a namorada do surfista

Ítalo Ferreira não está sozinho no Havaí, onde disputa mais um circuito de surfe. O campeão olímpico tem a companhia de Ana Carla Medeiros, sua namorada. Os dois uniram o útil e agradável e estão comemorando um mês de romance nas ilhas do Pacífico.

O surfista e a modelo e também DJ se conheceram em Fernando de Noronha e não se desgrudaram mais. Ana Carla aproveitou para deixar isso bem claro ao responder internautas que quiseram saber por que ela estava viajando com Ítalo.

E uma namorada supermimada pelo bonitão das ondas. Na última terça-feira, Ana Carla completou 25 anos e ganhou, além de declaração pública de afeto pelo Instagram, uma festinha com outros surfistas que estão no Havaí para o circuito, e até café na cama.

“Toda nova fase exige mudanças! Tem sido um mundo novo pra nós dois, confesso que no início eu me senti assustado em tentar me reencontrar! Hoje consigo enxergar o quanto é incrível, viver e compartilhar bons momentos ao teu lado. Que Deus te abençoe e proteja sempre!”, escreveu o campeão.