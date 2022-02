Itapuã calçados abre empregos no Espírito Santo; veja funções

A Itapuã Calçados, rede de varejo referência no setor de calçados, abre vagas de emprego para colaboradores especializados em diferentes áreas de atuação no Espírito Santo. Confira as funções e como realizar a sua candidatura, a seguir!

Itapuã Calçados com oportunidades no Espírito Santo

A Itapuã Calçados é uma empresa referência no setor de calçados, possuindo mais de sessenta anos de tradição. Durante dezesseis anos consecutivos, a marca é líder nos estados em que atua, sendo eles Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. A rede também oferece aos seus clientes a possibilidade de compras físicas e online.

Acompanhe as vagas disponíveis e todos os requisitos exigidos para a inscrição:

Auxiliar de Vendas : obrigatório possuir ensino médio completo, experiência em rotina comercial/administrativa, ser organizado, conhecimento básico no Pacote Office e habilidades com tecnologia;

: obrigatório possuir ensino médio completo, experiência em rotina comercial/administrativa, ser organizado, conhecimento básico no Pacote Office e habilidades com tecnologia; Analista de RH : graduação completa em áreas relacionadas, especialização em Gestão de Pessoas, experiência com Avaliação de Experiência e Desligamentos, experiência em entrevistas por competência, vivência com cargos operacionais e administrativos e conhecimento no sistema Sênior;

: graduação completa em áreas relacionadas, especialização em Gestão de Pessoas, experiência com Avaliação de Experiência e Desligamentos, experiência em entrevistas por competência, vivência com cargos operacionais e administrativos e conhecimento no sistema Sênior; Atendentes de SAC : ensino médio completo ou graduação em andamento, experiência anterior em SAC, conhecimentos no Pacote Office é boa comunicação verbal e escrita;

: ensino médio completo ou graduação em andamento, experiência anterior em SAC, conhecimentos no Pacote Office é boa comunicação verbal e escrita; Analista de Planejamento Comercial: graduação completa, Espanhol e Inglês intermediário, conhecimento avançado em Power Bi e Excel, gestão de projetos, gestão de indicadores, avaliação de resultados, conhecimento em áreas industriais e experiência no varejo.

Como se candidatar

Para fazer parte da empresa Itapuã Calçados, os interessados que atenderem a todas as exigências impostas pela companhia, deverão acessar a página de participação, e realizar um cadastro online na vaga que pretende atuar.

