Ivete, Anitta, Iza e mais: veja os looks carnavalescos das celebridades

Quando o assunto é carnaval, as celebridades não economizam na hora do look e apostam em referências, fantasias exuberantes ou ainda no “menos é mais” em busca de uma liberdade maior para curtir a data.

O iBahia, que nunca perde nenhum detalhe dos famosos, trouxe uma lista com os looks das celebridades durante o carnaval. A galeria conta com Ivete Sangalo no The Masked Singer, Paolla Oliveira com o maridão em uma festa à fantasia, Anitta de sereia para show no Rio de Janeiro e Pocah com inspirações em divas internacionais.

Veja as fotos:

Fotos: Reprodução/Instagram

