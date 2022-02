Ivete Sangalo escolheu Boipeba (BA) como destino para aproveitar os dias. A cantora está desde segunda-feira (14) no local, e tem sido bastante tietada pelos fãs. As informações são do site Alô Alô Bahia.

A artista está hospedada em uma mansão à beira mar, que possui diversas opções de lazer. Ela irá embora do local no domingo (20).

