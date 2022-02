Izzy La Reina: conheça a voz por trás de ‘Diabla’, que soma mais de 1 milhão de streams

Com características do pop, reggaeton e pitadas ‘calientes’ que trazem à tona a identidade latina, Izzy La Reina, artista carioca radicada em Los Angeles, se destaca no mercado da música internacional. E, apesar de abraçar o pop latino em seus principais lançamentos, que são ‘Diabla’, ‘Boy Toy’ e ‘La Oscuridad’, se engana quem pensa que a cantora iniciou sua carreira nesse estilo: a música gospel foi a verdadeira porta de entrada de Izzy à trajetória profissional.

Em entrevista exclusiva ao portal iBahia, Izzy La Reina declarou que o seu amor pela música surgiu de forma natural, graças a seu pai, e cresceu junto a ela na igreja.

“Foi através do meu pai, ele era músico, cantor, compositor, escritor, tudo. Desde a juventude dele faz isso, tá na família dele, acho que herdei isso dele, acho não, tenho certeza [risos]. Então, desde que eu me entendo por gente, ele cantava em várias igrejas ao redor do Brasil. E, eu cresci cantando na igreja. Cantei quando criança aí no Brasil, me mudei pra cá pela primeira vez quando tinha entre 14 e 15 anos e comecei a cantar nas igrejas daqui da Califórnia também”,

Por mais que tenha iniciado profissionalmente no mundo da música gospel, a cantora, que tem como referências Beyoncé, Britney Spears e Christina Aguilera, revelou que sempre quis fazer trabalhar com o pop. “Na real, sempre quis fazer música pop. Crescendo no mundo gospel, a gente se limita um pouquinho como artista. Então, me sentia sempre muito limitada porque eu sempre queria ousar muito na minha arte, mas eu não podia. Não podia pelo meio em que eu estava e também pela minha família. Eu tinha muito medo de desapontá-los”, contou a artista. Apesar da preocupação de Izzy, ela optou por seguir seu próprio caminho, que também tem a ver com a sua mudança de país: “eu tive que fazer uma escolha. Sempre fui muito dedicada e intensa com aquilo que eu amo, então, fiz a escolha de quebrar essa barreira que me impedia de viver esse sonho, e, foi aí que saí do Brasil e vim pra cá”.

Após dificuldades burocráticas, Izzy La Reina, que vive nos Estados Unidos há 18 anos, levou entre 7 e 8 anos para lançar o seu primeiro trabalho no país norte-americano. ‘Diabla’ foi o primeiro single lançado pela artista, através da gravadora TMG Records, que conta com mais 1 milhão de streams no Spotify e mais 3 milhões no YouTube.



Confira o clipe oficial e o ‘dance vídeo’ de ‘Diabla’, por Izzy La Reina: