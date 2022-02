Já sextou? Aprenda a fazer uma moqueca de banana-da-terra para começar o fim de semana

Que tal juntar tradição e um tempero característico para o almoço? Com a receita de moqueca de banana-da-terra do site “Panelinha”, em torno de uma hora você consegue quatro porções do prato que promete ser sucesso na família. Confira:

Ingredientes

3 bananas-da-terra maduras mas ainda firmes

2 tomates maduros

1 pimentão verde

1 pimentão vermelho

1 cebola

3 dentes de alho

¾ de xícara (chá) de coco (200 ml)

2 xícaras (chá) de água

¾ de xícara (chá) de azeite de dendê

2 colheres (sopa) de azeite

10 ramos de coentro (talos e folhas)

2 raízes de coentro

2 pimentas dedo-de-moça

2 pimentas-de-cheiro

1 tira de casca de limão taiti

sal a gosto

Modo de Preparo