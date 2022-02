Jade e Linnn especulam sobre casa de vidro: ‘acho que ela entra’

As especulações sobre a Casa de Vidro tomaram conta da festa do BBB 22 durante a madrugada deste sábado (12). Em conversa com Linn da Quebrada, Jade declarou que acredita que será a menina quem entrará na casa. Brothers não sabem que, ou entram os dois, ou não entra nenhum.

“Ela entra. Tem desenvoltura e sabe falar nas câmeras. Mas, eu gostei dos dois”, declarou Jade.

“Também acho. Ela é muito agitada, vai entrar com tudo”, comentou Linn.

Em seguida, a cantora disse que acredita que Gustavo está a fim da influencer, que desconversou: “Lais quer ele”.