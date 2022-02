Jade e Lucas ficam juntos? Relembre os finais dos personagens de ‘O Clone’

Reprisada atualmente no “Vale a Pena Ver de Novo”, “O Clone” conseguiu mais uma vez ser sucesso de audiência e repercussão. A história de Jade (Giovanna Antonelli) e Lucas (Murilo Benício) fez a trama voltar a ser lembrada na web e garantiu uma torcida para o casal principal. Mas será que no final eles acabam juntos?

O romance dos dois começou no Marrocos, no início dos anos 1980, quando Diogo, o irmão gêmeo de Lucas ainda era vivo. Após diversas proibições e conturbações por causa das diferentes realidades vividas pelos dois, eles acabam se casando com outras pessoas.

Lucas se casa com Maysa (Daniela Escobar) e Jade com Said (Dalton Vigh). O casal de mocinhos passa por perrengues e armações dos dois vilões, que inclusive mantém um caso em segredo, regado a presentes caros e jantares em restaurantes de luxo.

Para afetar ainda mais a luta pelo amor, Leo, o clone de Diogo, aparece para mexer com o coração de Jade. Apaixonado pela moça que via em seus sonhos, ele despertará um sentimento antigo na mãe de Khadija (Carla Diaz) por lembrar sua juventude.

Apesar da forte concorrência e armações dos vilões, Lucas e Jade terminarão a trama juntos e felizes. A mocinha se recusará a casar com Leo e também não vai querer saber de voltar para Said, mesmo com a insistência de ambos os pretendentes. Após a negativa, o clone viajará com Albieri (Juca de Oliveira) em uma viagem pelo mundo.

Jade reencontrará com Lucas nas ruínas do Marrocos, lugar onde os dois costumavam se ver no início do romance. O beijo apaixonado será mostrado no último capítulo da novela, então não haverá casamento entre os dois por conta do final apenas dar um indício de que tudo deu certo.